محمد صلاح أفضل لاعب في مواجهة السعودية ومصر

توج محمد صلاح مهاجم المنتخب المصري بلقب أفضل لاعب في مباراة مصر والسعودية بختام مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم في روسيا.



وخسر منتخب مصر أمام نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف يوم الاثنين بملعب فولغوغراد أرينا في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى ليودع الفراعنة كأس العالم بدون أي نقطة بعد الخسارة في المباريات الثلاثة بدور المجموعات.



وأوضح صلاح أنه تسلم الجائزة بالفعل ولكنه رفض التصوير بها لأن الجائزة خاصة بإحدى شركات الجعة.



ويعتبر صلاح ثاني لاعب بالمنتخب المصري يرفض التصوير بجائزة أفضل لاعب بعد محمد الشناوي حارس المرمى، والذي حصل عليها بعد مباراة مصر وأوروغواي في الجولة الأولى.