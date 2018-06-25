الإسبان يطالبون فياريال بإبقاء سالم عقب هدف المونديال

احتفت حسابات فياريال الإسباني الناطقة باللغات الإسبانية والإنجليزية والعربية، بهدف سالم الدوسري المونديالي، بعد أن قاد منتخبه السعودي إلى الفوز أمام نظيره المصري في آخر دقائق مباراتهما الأخيرة بمونديال روسيا.

وكتب حساب النادي الإسباني على "تويتر" الناطق بالعربية: لاعب فياريال سالم الدوسري يمنح أول فوز لمنتخبه بواسطة هدف أكثر من رائع سجله في الدقائق الأخيرة من المباراة ضد المنتخب المصري (2-1) هنيئا لكم!. كما قام الحساب نفسه بالرد عل أحد المشجعين السعوديين الذي طلب من النادي الإسباني أن يجدد تعاقده مع الدوسري، ليرد حساب فياريال بالموافقة.

وانتقل سالم و8 سعوديين آخرين إلى أندية إسبانيا على سبيل الإعارة في يناير الماضي، وشارك أمام ريال مدريد في أواخر جولات الدوري الإسباني من الموسم الماضي. وأبدى عدد من الجماهير الإسبانية لنادي إقليم فالنسيا، برغبتهم في التعاقد مع الجناح السعودي، وقال أحدهم: إن كنت في إدارة فياريال سأوقع معه عقدا، لم يملك فرصة كافية لإثبات نفسه، ولكنه ها هو يتألق في المونديال، وبالنسبة ليس هو أفضل لاعب في المنتخب السعودي، ولا أقول هذا بسبب الهدف، وسأحتفظ به إن لم يكن سعره باهظا.

وقام حساب الدوري الإسباني الرسمي "لا ليغا" باللغة العربية بمتابعة هدف الدوسري والتعليق عليه: لاعب فياريال سالم الدوسري، يمنح المنتخب السعودي أول فوز في المونديال.

واعتبر حساب "هو سكورد" الشهير بإحصائيات اللاعبين، أن الدوسري كان أفضل لاعبي المباراة، بتقييم وصل إلى 8.66 من 10، بعدما سجل هدفا وسدد 4 مرات وقام بـ5 مراوغات، كما مرر تمريرتين حاسمتين، وتدخلين ناجحين، كما وصلت دقة التمرير إلى 91% خلال المباراة.