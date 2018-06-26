المنتخب السعودي يحرج مورينيو.. ويخالف توقعاته

أثبت لاعبو المنتخب السعودي للمدرب الشهير جوزيه مورينيو أنه كان مخطئاً عندما قال أكثر من مرة خلال بطولة كأس العالم أن الأخضر سيغادر روسيا برصيد أبيض من النقاط.

ووصف مورينيو في تحليلاته الحصرية لقناة "آر تي" المنتخب السعودي بالساذج والذي لا يملك الخبرة الكافية، كما تمنى قبل مواجهة أوروغواي أن لا تتخم شباك حارسه بنتيجة أكبر من 5 أهداف التي تلقاها في مباراة روسيا الافتتاحية.

وقال مورينيو في معرض تحليله قبل مباراة السعودية ومصر الأخيرة في دور المجموعات: أتمنى أن أكون مخطئاً، لكن لطالما قلت بأن المنتخب السعودي سيغادر البطولة دون تحقيق أي نقطة.

وسجل المنتخب السعودي هدفين متأخرين في كلا شوطي المباراة ليقلب خسارته بهدف محمد صلاح إلى فوز 2-1 ويحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، علماً أنه غادر البطولة إلى جانب نظيره المصري بعد خسارتيهما أمام أوروغواي وروسيا في الجولة الثانية 1-0 و3-1 على التوالي.

وحقق الأخضر فوزه المونديالي الثالث في تاريخه من أصل 16 مباراة لعبها في كؤوس العالم بمونديالات أميركا وفرنسا وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا، بالإضافة إلى المونديال الروسي الحالي.



ووضع سلمان الفرج وسالم الدوسري اسميهما في قائمة هدافي المنتخب السعودي في المونديال عبر التاريخ والتي تضم 6 لاعبين هزوا الشباك في كأس العالم قبل المشاركة في روسيا.

ويتصدر سامي الجابر القائمة برصيد 3 أهداف سجلها في مونديالات أميركا وفرنسا وألمانيا، وخلفه فؤاد أنور برصيد هدفين.

وسجل كل من سعيد العويران وفهد الغشيان ويوسف الثنيان وياسر القحطاني هدفاً لكل واحد منهم، قبل أن يضيف الفرج والدوسري اسميهما إلى القائمة.