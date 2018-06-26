اتحاد القدم يمدد عقد بيتزي حتى كأس آسيا 2019

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء تمديد عقد خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب الأول ، حتى نهاية مشاركة الفريق في نهائيات كأس آسيا 2019 المقررة بالإمارات في الفترة ما بين الخامس من يناير والأول من فبراير.



وذكر الاتحاد السعودي عبر بيان نشره بحسابه على موقع شبكة التواتصل الإجتماعي "تويتر" أنه سيتم الاتفاق مع المدرب بيتزي على إجراء بعض التغييرات في جهازه الفني ، وذلك بعد دراسة وتقييم مشاركة المنتخب في نهائيات كأس العالم.



وجاء الإعلان عن تمديد عقد بيتزي بعد ساعات من وصول بعثة المنتخب السعودي إلى العاصمة الرياض ، عقب نهاية مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.



وأنهى المنتخب السعودي مشاركته الخامسة في تاريخ المونديال ، بإحراز المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط.



وحصد المنتخب السعودي النقاط الثلاث بفوزه على نظيره المصري 2 - 1 مساء الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات دور المجموعات ، وذلك بعد أن خسر مباراتيه الأوليين أمام روسيا صفر -5 وأوروغواي صفر - 1 .