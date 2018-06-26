لماذا يفضل السعوديون يوم 25 يونيو في المونديال؟

يعد الخامس والعشرون من يونيو، الذكرى الرابعة والعشرين للانتصار السعودي الأول في المونديال، الذي جاء على حساب منتخب عربي، المغرب، في مونديال أميركا، بهدفين لهدف.

وبعد أكثر من عقدين من الزمن، السعودية في المونديال أمام منتخب عربي آخر، مصر، التي تبحث بدورها عن الانتصار المونديالي الأول.

ورغم الحرارة والحشرات التي يكافحها الروس بالفانيليا، حضرت الجماهير في فولغوغراد لتحتفل وتبدي فرحتها بالظهور في المونديال، وإن كان المنتخبان غادرا المنافسة فيه.

وفي الملعب، أصبح الحضري أكبر لاعب في تاريخ المونديال، وبعد البداية بـ22 دقيقة، سجل صلاح هدف الفراعنة الأول، والثاني له في البطولة، أصبح هداف مصر في المونديال.

وقبل نهاية الأول بأربع دقائق، ركلة جزاء للأخضر، الحضري يتصدى لها، لتصبح أول ركلة جزاء تضيع على المنتخبات العربية في المونديال، بعدها بدقائق، ركلة جزاء أخرى، ولكن هذه المرة سلمان الفرج يسكنها الشباك لينتهي الشوط بالتعادل، ولكنه تعادل لم تنته عليه المباراة، عندما سجل سالم الدوسري في الدقيقة الأخيرة هدف الانتصار السعودي، هدف وضع أول 3 نقاط في خزينة السعودية منذ الفوز على بلجيكا في أميركا، ليحتفل السعوديون بذكرى انتصارهم المونديالي الأول بانتصار هو الثالث في تاريخ مشاركاتهم المونديالية.