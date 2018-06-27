البرازيلي بيتروس يدعم وسط النصر

أعلنت إدارة النصر برئاسة سعود آل سويلم، إنهاء إجراءات التوقيع رسمياً مع بيتروس أراوجو لموسمين، من ساوباولو البرازيلي.

وجاء في بيان النادي على "تويتر": أنهت إدارة النصر إجراءات التعاقد مع لاعب المحور البرازيلي أراوجو بيتروس لاعب نادي ساوباولو البرازيلي، حيث تم شراء بطاقة اللاعب والتوقيع معه لمدة موسمين.

ولعب أراوجو في صفوف فلومينينزي وبوا إشبورتي وبينابولينسي وكورينثيانز وساو باولو، فيما كانت مغامرته الوحيدة خارج البرازيل في صفوف ريال بيتيس الإسباني.

وبدأ أراوجو مسيرته الكروية في عام 2012 بصفوف رديف بوا إشبورتي، قبل أن يبدأ اللعب في الدوري البرازيلي الممتاز بقميص كورينثيانز في عام 2014، حتى موسم 2015 - 2016، عندما انتقل إلى إقليم الأندلس في إسبانيا بقميص ريال بيتيس، ولعب بقميصهم لموسمين في 62 مباراة دورية في "لا ليغا" و4 في كأس إسبانيا، قبل العودة إلى البرازيل والانتقال إلى ساو باولو في صيف عام 2017.

وتعد فترة بيتروس (29 عاماً)، برفقة بيتيس هي الأفضل من ناحية المساهمة في التسجيل، فقد صنع 5 أهداف وسجل على الرغم من مركزه الدفاعي.