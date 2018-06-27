سيلفا الشباب يصل إلى الرياض

يصل البرازيلي إيلر سيلفا إلى الرياض يوم الأربعاء، بعد أن اتفقت معه إدارة الشباب برئاسة أحمد العقيل، على الانتقال إلى النادي العاصمي الأسبوع الماضي.

ولعب سيلفا الشاب، 23 عاماً، في صفوف إشبورتي كلوب فيتوريا البرازيلي في موسم 2012-2013 وحتى موسم 2016-2017، قبل أن يلعب في الدرجة الثانية اليابانية بقميص أفيسبا فوكوكا وصولا إلى آخر مبارياته أواخر مايو الماضي، لينهي النادي عقده بالتراضي، كما لعب مباراة واحدة بقميص المنتخب البرازيلي تحت 20 عاما. ويلعب إيلر في مكرز الظهير الأيسر.

وجاء في بيان النادي: يصل إلى الرياض يوم الأربعاء، المحترف البرازيلي إيلر سيلفا وذلك لإجراء الفحوصات الطبية واستكمال إجراءات انتقاله للفريق.