أفضل لاعبي رومانيا يقود وسط الشباب 3 مواسم

أعلنت إدارة الشباب برئاسة أحمد العقيل التعاقد مع كونستانتين بوديسكو صانع ألعاب ستيوا بوخارست ومنتخب رومانيا لمدة 3 مواسم، بدعم من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وتعاقدت إدارة الشباب مع المدرب سوموديكا، إضافة إلى المدافع فاليريا غامان ضمن استعدادات الفريق لخوض غمار منافسات الموسم القادم.

وعرف صانع الألعاب (29 عاماً) النجاح مع فريق أسترا، الذي خاض بقميصه 142 مباراة مقسمة على 3 فترات، سجل خلالها 49 هدفاً.

وبعد تألقه مع أسترا "الفترة الأولى" شد بوديسكو رحاله إلى شرق القارة الصفراء وتحديداً إلى داليان يافنغ الصيني، لكنه لم يستطع الاستمرار طويلاً وخاض 4 مباريات فقط، قبل أن يعود إلى أسترا معاراً وبعدها بانتقال دائم.

وفي العام الماضي اننقل إلى ستيوا بوخارست الفريق الروماني الأشهر، ومعه لعب 27 مباراة سجل خلالها 9 أهداف، واختير في نهاية العام كأفضل لاعب روماني عام 2017.

وبدأ الرجل المولود في مدينة ماناسيا الرومانية مشواره الدولي مع بلاده في 2015، سجل خلالها 5 أهداف آخرها في مرمى تشيلي شهر مارس الماضي.