الفيحاء يضم متعب النجراني موسمين

أنهت إدارة نادي الفيحاء لكرة القدم إجراءات التعاقد مع متعب النجراني مهاجم نادي الخليج بعقد احترافي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث.

وجرت مراسم توقيع العقد، بحضور محمد الدهش عضو مجلس الإدارة نائب المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم .



وسبق للنجراني تمثيل القادسية قبل أن ينتقل إلى الخليج، واستطاع تسجيل 10 أهداف للخليج خلال الموسم الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى