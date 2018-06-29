جيسوس يصل الرياض ويبدأ مهمته مع الهلال

وصل مدرب الهلال الجديد، جورجي جيسوس، إلى الرياض يوم الجمعة، تمهيدا لاستلامه دفة الفريق العاصمي وتجهيزه للموسم المقبل، بدء من مباراة كأس السوبر بين اتحاد جدة والهلال أ,اخر أغسطس المقبل.

وأخذ توقيع الهلال مع المخضرم البرتغالي وقتا طويلا، لشهرةالأخير وارتباطه بعقد مع سبورتينغ لشبونة، غير أن النادي وقع في مشاكل عدة تسببت في فسخ عقود عدد من اللاعبين وطلب استقالة رئيس النادي.

ووقع الهلال مع البرتغالي الشهير أواخر مايو الماضي، بعد أن تكفل تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية السعودية، بالصفقة للهلال ورئيسه سامي الجابر.