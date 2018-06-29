مدرب القادسية يعقد اجتماعاً مع مساعد الزامل

عقد المدرب الصربي ألكسندر ستانوجيفتش مدرب القادسية الجديد اجتماعاً مطولاً مع مساعد الزامل رئيس النادي، وذلك بعد وصول المدير الفني الصربي إلى الخبر لقيادة الفريق في منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم القادم.

ونقل حساب نادي القادسية على "تويتر" صور المدرب إلى جانب مساعده والزامل بالإضافة إلى خليل الشيخ مدير الكرة والذي عين يوم الخميس.

وسيغادر الفريق نهاية الأسبوع القادم إلى النمسا لخوض معسكر إعدادي يمتد حتى يوم 28 يوليو، وسيخوض خلاله 5 مباريات ودية.

وتفادى القادسية الهبوط الموسم الماضي عندما حل في المركز 12، متفوقاً على الرائد وأحد.