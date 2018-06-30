أليكسيس روانو يصل إلى جدة

وصل ألكسيس روانو إلى جدة من ديبورتيفو ألافيس الإسباني، تمهيدا لبدء مشواره مع فريقه الجديد أهلي جدة.

ووقع أهلي جدة قبل أسبوع مع لاعب الوسط خورادو والمدافع أليكسيس من إسبانيا، ضمن تعزيزات الفريق لمنافسات الموسم المقبل.

وجاء على حساب أهلي جدة في "تويتر": وصل المحترف الإسباني أليكسيس روانو إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الذي وقع مؤخراً عقد انضمامه إلى الأهلي لمدة موسمين مقبلين قادماً من ديبورتيفو ألافيس الإسباني.

ووصل المحترف الإسباني الآخر خورادو، في وقت سابق من يوم السبت، استعدادا لبدء مسيرته مع النادي الغربي.