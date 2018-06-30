وولفرهامبتون يشتري عقد ليو بوناتيني من الهلال

أعلن وولفرهامبتون الإنجليزي تفعيل بند الشراء في عقد المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني الذي لعب الموسم الماضي بقميص الفريق معاراً من الهلال السعودي.

وكتب "وولفز" على حسابه في "تويتر": يسرنا الإعلان عن تفعيل بند شراء عقد البرازيلي ليو بوناتيني بعدما أصبح ثاني هدافي الفريق الموسم الماضي، وسيوقع على عقد مدته 4 مواسم.

وسجل بوناتيمي 12 هدفاً بقميص وولفرهامبتون الموسم الماضي خلال 43 مباراة لعبها في دوري الدرجة الثانية الإنجليزية.

وصعد فريق المدرب نونو إسبريتو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعاقد مع الحارس الدولي البرتغالي روي باتريسيو قادماً من سبورتينغ لشبونة.