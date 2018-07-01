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إدارة الرائد: دينغ كان خياراً قبل مغالاة ناديه المالية

المصدر: العربية.نت
دينغ في مباراة سابقة مع المولودية
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أكدت إدارة الرائد أن المهاجم المالي أليو دينغ لاعب المولودية الجزائري كان ضمن خياراتها سابقاً، نافية في الوقت ذاته تقديم مبلغ مليون دولار أميركي للحصول على خدماته.

وقالت إدارة الرائد في بيان رسمي: كان المالي دينغ ضمن الخيارات التي وضعناها لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل، وقدمنا عرضاً رسمياً لضمه، لكن إدارة المولودية غالت في سعر اللاعب، مما جعلنا نصرف النظر عنه.

وترددت أنباء صحفية في اليومين الماضيين عن تقديم إدارة فهد المطوع مليون دولار للتعاقد مع المهاجم المالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كلمات دالّة

#دينغ, #الرائد, #مولودية الجزائر

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