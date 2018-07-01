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الحزم يتعاقد مع البرازيلي موراليا

المصدر: العربية.نت
خاض موراليا تجارب احترافية مع أندية برازيلية وكورية
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أعلن نادي الحزم عن تعاقده مع البرازيلي لويز فليبي موراليا، قادماً من نادي سيونغنام الكوري الجنوبي، بدعم من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وسبق للاعب صاحب الـ25 عاماً تمثيل صفوف عدة أندية برازيلية أبرزها فلامنغو، بورتغيزا، براغانتيو، كما خاض تجربة احترافية مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

وتأهل الحزم إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد احتلاله المركز الثاني في ترتيب جدول دوري الأمير محمد بن سلمان، برصيد 53 نقطة.

كلمات دالّة

#الحزم, #سيونغنام, #تركي آل الشيخ, #موراليا

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