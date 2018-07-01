سيلفا يصل الرياض.. ويوقع عقده الجديد مع الشباب

قدمت إدارة الشباب برئاسة أحمد العقيل، محترفها البرازيلي إيلر سيلفا، يوم الأحد، بعد أن وقعت معه بشكل مبدئي في وقت سابق.

ولعب سيلفا (23 عاماً) ، في صفوف إشبورتي كلوب فيتوريا البرازيلي في موسم 2012-2013 وحتى موسم 2016-2017، قبل أن يلعب في الدرجة الثانية اليابانية بقميص أفيسبا فوكوكا وصولا إلى آخر مبارياته أواخر مايو الماضي، لينهي النادي عقده بالتراضي، كما لعب مباراة واحدة بقميص المنتخب البرازيلي تحت 20 عاما.

وجاء في بيان النادي: وقعت إدارة الشباب برئاسة أحمد العقيل، رسميا مع الظهير الأيسر البرازيلي إيلر سيلفا، يمثل بموجبه الفريق لمدة 3 سنوات بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.