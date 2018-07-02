أهلي جدة يستعد للموسم الجديد بمعسكر إعدادي ودورة تبوك

كشف أهلي جدة عن خوض فريقه الأول معسكراً إعدادياً خارجياً منتصف يوليو الجاري، قبل التوجه إلى تبوك للمشاركة في الدورة الودية الدولية استعداداً للموسم السعودي الجديد.

وقال أهلي جدة عبر "تويتر" أن المعسكر الذي سيشرف عليه المدرب الأرجنتيني بابلو غيدي سينطلق يوم 15 يوليو الجاري ويستمر حتى السابع من شهر أغسطس القادم.

وسيقضي الفريق 3 أيام في جدة قبل التوجه إلى تبوك للمشاركة في النسخة الثالثة من دورة تبوك الودية الدولية.

وتعاقد أهلي جدة وصيف الموسم الماضي مع الإسبانيان روناو وخورادو بالإضافة إلى نوح الموسى قادماً من الفتح.