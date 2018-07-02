البلجيكي ريدنك مدربا للفيصلي الموسم القادم

أعلنت إدارة الفيصلي يوم الاثنين، توقيعها مع المدرب البلجيكي مريشيا ريدنك، بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وجاء في بيان النادي الرسمي: وقعت إدارة النادي مع المدرب البلجيكي ذي الأصول الرومانية مريشيا ريدنك، بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، على أن يتم استكمال إجراءات التعاقد عند وصول المدرب خلال اليومين القادم ليقود بموجبه الفريق الأول خلال منافسات الموسم الرياضي.

وقضى ريدنك أغلب مسيرته التدريبية في أوروبا، برومانيا وروسيا وبلجيكا وأذربيجان، فيما كانت مغامرته الوحيدة خارج أوروبا تعود إلى عام 2004 عندما درب النصر غير أنه لم يكمل الموسم.

وحقق ريدنك لقب الدوري الروماني مرتين مع رابيد ودينامو بوخارست، وبطولة الكأس مرتين والسوبر 3 مرات، كما حصل على وصافة الدوري الأذربيجاني في موسم 2010-2011 وحقق الكأس في الموسم نفسه.