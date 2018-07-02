الهلال يمدد تعاقده مع الشهراني حتى 2021

أعلنت إدارة الهلال برئاسة سامي الجابر، تجديد عقد الظهير ياسر الشهراني 3 أعوام رسمياً، لتعزيز الفريق استعداداً للموسم المقبل.

وبدأ الشهراني مسيرته الكروية مع القادسية في عام 2010، بعد قضائه عامين في الفئات السنية، لينتقل إلى الهلال في عام 2012.

وفي الموسم الماضي، لعب ياسر 20 مباراة دورية، سجل فيها هدفين وصنع 4، كما ساهم بتحقيق الفريق للقب الدوري الـ13، ووصوله إلى نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وظهر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، في مقطع مرئي سابق، وهو بجانب الشهراني وهو يعد الجماهير الهلالية بتجديد عقد الظهير مع فريقه الحالي.