جيسوس يغلق تدريبات الهلال

قرر البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال الجديد يوم الاثنين، إغلاق تدريبات الفريق عن الجماهير والإعلام وذلك في أول قرار يتخذه منذ وصوله إلى الرياض للإشراف على بطل الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر الهلال على "تويتر": قرّر مدير الجهاز الفني للهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، إغلاق التدريبات في الفترة المقبلة، بدءًا من مران يوم الاثنين.

وتعاقد الهلال مع البرتغالي الشهير في الشهر الماضي، بعد أن حلت العديد من المشاكل في ناديه السابق، سبورتينغ لشبونة البرتغالي، والتي أدت إلى إنهاء عقود عدد من اللاعبين ورحيل رئيس النادي.