مهاجم سبورتينغ لشبونة يعزز هجوم التعاون

أعلنت إدارة التعاون برئاسة محمد القاسم التعاقد مع هيلدون راموس أوغوستو لاعب سبورتينغ لشبونة ومنتخب الرأس الأخضر لمدة موسمين بدعم من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ولعب المهاجم (29 عاماً) في نادي باتيك بالرأس الأخضر حيث ولد، قبل أن ينتقل إلى البرتغال حيث مثل أندية كانيشال وفاتيما وماريتيمو قبل أن يرتدي قميص سبورتينغ العريق في عام 2014.

ولعب هيلدون 12 مباراة دورية مع سبورتينغ لشبونة سجل خلالها هدفاً واحداً، وتنقل بالإعارة إلى كل من غرناطة الإسباني إبان تواجده في دوري الدرجة الأولى، ومن ثم ريو آفي في البرتغال، وأخيراً فيتوريا غيماريش.

وعلى الصعيد الدولي، عرف هيلدون منتخب بلاده في عام 2008، وكان مسجل هدف التعادل لبلاده في كأس أمم إفريقيا 2015 في مرمى تونس، كما سجل 14 هدفاً غيره في 48 خاضها بقميصه.