الأربعاء.. سوموديكا وغامان يبدأن مهمتهما مع الشباب

أعلنت إدارة الشباب أن المدرب الروماني ماريوس سوموديكا الذي تعاقدت معه الشهر الماضي لقيادة الفريق في الموسم المقبل سيصل إلى الرياض يوم الأربعاء لبدء مهمته مع الفريق العاصمي.

وتعاقدت إدارة الشباب مع المدرب الروماني الذي سبق له تدريب أندية الشعب الإماراتي وقيصرى سبور التركي بالإضافة إلى فاسلوي الروماني وأندية غيره، بعدما تعثرت مفاوضاتها مع السويسري فايلر شهر مايو الماضي.

وقالت إدارة الشباب أن المدرب الروماني سيصل رفقة طاقمه المساعد بالإضافة إلى مدافع ستيوا بوخارست غامان الذي سيلعب في صفوف الفريق بتوصية من سوموديكا.