الهزاع في فرنسا استعداداً للموسم الجديد

بات هزاع الهزاع مهاجم الاتفاق قريباً من العودة إلى الملاعب بعدما بلغ المرحلة الأخيرة من مراحل التأهيل عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي شهر ديسمبر الماضي.

وتعرض الهزاع إلى قطع في رباطه الصليبي خلال مباراة السعودية والكويت في كأس الخليج والتي انتهت 2-1 لمصلحة الأول.

وقالت إدارة الاتفاق في خبر على "تويتر": يتواجد الهزاع في فرنسا لإتمام المرحلة الأخيرة من مراحل التأهيل استعداداً للعودة الموسم المقبل.

وسجل الهزاع (27 عاماً) 7 أهداف بقميص الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، رغم أنه لعب نصف المباريات فقط.