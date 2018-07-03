بوتيا يبدأ مشواره مع الهلال.. والفريق يخوض 5 وديات

انخرط المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا في تدريبات الهلال الصباحية يوم الثلاثاء عقب ساعات معدودة من وصوله إلى الرياض لتمثيل الفريق في الموسم القادم.

ونشر حساب الهلال صور المدافع الإسباني، الذي حضر من أولمبياكوس اليوناني في مقر النادي رفقة المدرب جورجي جيسوس.

وعلى صعيد آخر، تقرر أن يخوض الهلاليون 5 مباريات ودية في معسكرهم الإعدادي الذي سيقام في سويسرا بين يومي 14 يوليو وحتى الثالث من أغسطس.

وسيلعب الهلال مع رابيد لينز النمساوي، وبعدها مواطنه رادوملي وبعدها يواجه فروتونا دوسلدروف الألماني وأكيسار سبور التركي، وقبل نهاية المعسكر بيومين سيخوض مواجهة ودية لم تحدد بعد.