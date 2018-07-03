"التأشيرة" تحرم 3 اتفاقيين من معسكر هولندا

كشفت إدارة الاتفاق أن 3 من لاعبي فريقها الأول تخلفوا عن المشاركة في معسكر الفريق الإعدادي بهولندا وذلك بسبب عدم حصولهم على التأشيرة حتى الآن.

وقالت إدارة الاتفاق أن الثلاثي علي الخيبري وعبدالكريم الجيعان وفيصل أبو بكر لم يلتحقوا بالمعسكر وما زالت إجراءات حصولهم على التأشيرة مستمرة.

وبالإضافة إلى الثلاثي، سيغيب التونسي فخر الدين بن يوسف إجازة لمدة 20 يوماً، ويلتحق بمعسكر الفريق بعد ذلك.

واختار ليوناردو راموس مدرب الاتفاق 21 لاعباً لخوض المعسكر الذي يستمر 28 يوماً ويخوض الفريق خلاله عدة مباريات ودية.