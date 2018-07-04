آل الشيخ يتجاوب مع القحطاني.. ويتكفل بتدريبه

وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، بصرف راتب شهري للناشئ حسين القحطاني، والتكفل برواتب مدربيه وتخصيص صالة تدريب له.

وأرسل الناشئ حسين القحطاني، بطل الكاراتيه، طلبا لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، لدعمه كي يحقق بطولات تايكواندو مرفقا مقطعا مرئيا له وهو يتدرب على حساب والده الخاص.

ونشر حساب هيئة الرياضة على "تويتر": تفاعلاً مع الناشئ حسين القحطاني لاعب التايكوندو، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يتكفل برواتب مدربي اللاعب وتهيئة صالة تدريب للاعب وراتب شهري له.

وكتب القحطاني: إلى تركي آل الشيخ معك ابنك حسين القحطاني بطل المملكة للكاراتيه ثلاث مرات وكذلك أتحدى نفسي وأحقق بطولات التايكوندو واللعبتين بس أتمنى دعمك لي لأوصل وهذا تدريب مكثف خاص على حساب والدي الله يخليه لي لبطولة العالم بالبحرين بعد شهور.

ورد رئيس اللجنة الأولمبية السعودية على الشاب بالإيجاب بعد أن كتب في رد على تغريدة القحطاني قائلا "أبشر يا ولدي"، قبل أن يوجه رئيس اللجنة الأولمبية السعودية بالتكفل برواتب مدربي حسين القحطاني كما وجه بتهيئة صالة تدريب خاصة للاعب وراتب شهري يصرف له.

وحقق القحطاني بطولة المملكة للكاراتيه للبراعم في أكتوبر من عام 2017، وبعدها بشهرين تعاقد معه أهلي جدة لفريق الكاراتيه للناشئين.