الحزم يعسكر في النمسا استعداداً لدوري المحترفين

قررت إدارة الحزم إقامة معسكر إعدادي للفريق في النمسا يمتد حتى 19 أغسطس القادم وذلك استعداداً للمشاركة في دوري المحترفين السعودي نهاية الشهر القادم.

وصعد الحزم كوصيف لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى خلف الوحدة، ومتقدماً على الكوكب والطائي اللذان خاضا مباراتي الملحق.

وقالت إدارة الحزم أن الفريق سيعود إلى التدريبات يوم 14 يوليو الجاري، وسيخوض مباراة ودية قبل أن يغادر إلى النمسا يوم 27 من الشهر ذاته.

وسيعود الفريق إلى الرس يوم 19 أغسطس، ويبدأ الاستعداد لمباراته الأولى في الدوري بعد 3 أيام من ذلك التاريخ.