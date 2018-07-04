هيئة الرياضة: إضافة مادة تجيز حل مجالس إدارات الأندية

أصدر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قراراً بإضافة فقرة تجيز للهيئة حل مجلس إدارة أي نادٍ رياضي في حال اقتضت المصلحة ذلك.

وأضيفت الفقرة إلى المادة (36) الخاصة بحل مجالس إدارة الأندية، وتتيح للهيئة حل مجلس إدارة أي نادٍ رياضي إذا اقتضت المصلحة ذلك، وفقاً لاعتبارات تراها الهيئة.

وتضم المادة (36) عدة فقرات خاصة بحل مجلس الإدارة، ومنها إذا خرج عن أهدافه أو ارتكب مخالفات جسيمة تخالف اللائحة، وإذا أصبح عاجزاً عن الوفاء بتعهداته المالية، أو ارتكب تصرفات أو ممارسات أو أعمالا تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة، وثبوت الفساد والتجاوزات المالية، أو في حال عدم الدعوة إلى عقد جمعية النادي العمومية مرتين متتاليتين أو متفرقتين دون سبب نظامي مبرر.