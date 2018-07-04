"الرابطة" تحدد مبالغ صرف أندية الأولى وسقف الرواتب

حددت رابطة دوري المحترفين السعودي مبلغ 5 ملايين ريال مجموع الصرف على كل نادِ من أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، فيما وضعت مبلغ 250 ألف ريال كأقصى حد لراتب اللاعب السعودي السنوي.

وقالت الرابطة في بيان رسمي حول التنظيم المالي الجديد للأندية: يحدد مبلغ 5 ملايين ريال إجمالي الصرف على الرواتب والتعاقدات مع المدربين، ويستثنى من ذلك النادي الذي يملك رعاية تجارية أو دعم شرفي على أن يتم أخذ الموافقة من الرابطة مسبقاً وتقديم إيصال يثبت إيداع المبلغ في حساب النادي.

وواصلت: تحديد السقف لرواتب اللاعبين السعوديين بـ250 ألف ريال سنوي وذلك بعد التنسيق مع رئيس الاتحاد السعودي ورئيس لجنة الاحتراف، على أن يكون رئيس مجلس إدارة النادي والأعضاء مسؤولين تضامنياً في حال عدم تنفيذ القرارات.