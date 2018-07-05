الأخضر الأولمبي يخوض معسكراً إعدادياً في التشيك

يخوض المنتخب السعودي الأولمبي معسكرا إعداديا في جمهورية التشيك، خلال الفترة من التاسع وحتى 28 من شهر يوليو الجاري، وذلك ضمن برنامجه الإعدادي للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 2018 بإندونيسيا، المزمع انطلاقها منتصف شهر أغسطس المقبل.



واستدعى المدير الفني للمنتخب الأولمبي سعد الشهري (27) لاعبًا، للانضمام إلى المعسكر هم:محمد الربيعي ومحمد البصاص وعبدالله حسون وعبدالباسط هندي وفيصل دارسي وعلي الأسمري ويوسف الحربي وعبدالرحمن غريب وأيمن الخليف وعبدالله مجرشي ومنصور المولد (أهلي جدة)، ونواف أبو عامر وسعد السلولي ومحمد الزبيدي (الاتفاق)، وصالح الوحيمد ومتعب الحماد وعبدالرحمن الدوسري (النصر)، وأنس زباني وفهد الرشيدي ونايف كريري (الهلال)، وأمين بخاري، وعون السلولي (الاتحاد)، وحسن أبو شرارة وهارون كمارا (القادسية)، وناصر العمران (الشباب)، وعبدالله اليوسف (الفتح) وعبدالإله العمري (الوحدة).



ووضعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة السادسة إلى جوار منتخبات كوريا الشمالية وإيران وميانمار. وستقام منافسات كرة القدم خلال الفترة من 14 أغسطس القادم، حتى الأول من سبتمبر المقبل بمشاركة 24 منتخبا.