الأخضر في المجموعة السادسة بدورة الألعاب الآسيوية 2018

أقيمت في جاكرتا، يوم الخميس، مراسم قرعة منافسات الألعاب الجماعية، كرة القدم والكرة الطائرة وكرة اليد، لدورة الألعاب الآسيوية 2018، التي تنطلق بداية من 14 أغسطس المقبل بإندونيسيا.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 6 مجموعات، ضمت الأولى إندونيسيا وهونغ كونغ والصين وتايبيه ولاوس، فيما ضمت المجموعة الثانية تايلاند وأوزبكستان وبنغلاديش وقطر، ووقعت في المجموعة الثالثة منتخبات العراق والصين وتيمور الشرقية وسوريا.

وجاءت اليابان وفيتنام وباكستان ونيبال في المجموعة الرابعة، وضمت الخامسة كوريا الجنوبية وقيرغيزستان وماليزيا والبحرين، وكان المنتخب السعودي في المجموعة السادسة مع إيران وميانمار وكوريا الشمالية.