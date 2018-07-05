باريخو قائد فالنسيا: ودية النصر ستساعدنا وتجعلنا أكبر

أكد دانيال باريخو، قائد فالنسيا الإسباني، أن المباراة التي لعبها الفريق أمام النصر السعودي في حفل تكريم فهد الهريفي شهر مايو الماضي، كانت تجربة رائعة للتعرف على ثقافات أخرى، كما أنها ستساهم في جعلهم فريقا أكبر.

وقال باريخو في مقابلة تلفزيونية لقناة النادي الإسباني الرسمية: مباراتنا أمام النصر كانت تجربة رائعة، فقد تعرفنا على ثقافة وتقاليد أخرى، كما أعتقد أن حضورنا هناك سيزيد من جماهيريتنا، وبأن تتعرف علينا جماهير كثيرة في مناطق بعيدة عن إسبانيا.

ولعب الفريقان مطلع مايو الماضي، في لقاء ودي لتكريم فهد الهريفي لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق، كما أحضر الفريق العاصمي لاعبين عالميين مثل البرازيلي رونالدينيو والأرجنتيني هرنان كريسبو والبرتغالي ديكو، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.