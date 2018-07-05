بدعم آل الشيخ.. أهلي جدة يخالص الرباعي الأجنبي

أعلنت إدارة أهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي، توقيع مخالصات مع البرازيليين كلاوديمير دا سوزا وليوناردو والأسترالي مارك ميليغان، واليوناني فيتفاتزيديس، بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وتعاقد أهلي جدة مع البرازيليين في الصيف الماضي، وساهم ليوناردو بتسجيل 10 أهداف وصناعة 6 خلال الموسم الماضي، فيما سجل مواطنه هدفين وصنع 3. وكان الأسترالي ميليغان أحد التعاقدات الشتوية لأهلي جدة، ولعب 8 مباريات دورية.

ويعد اليوناني فيتفا، أقدم الأجانب الذي تمت مخالصتهم، بعد أن قدم إلى أهلي جدة في صيف موسم 2015 - 2016 سجل فيه 3 أهداف وصنع 6، وعاد وساهم بنفس العدد في الموسم الذي تلاه، قبل أن يسجل 9 أهداف ويصنع 3 في الموسم الماضي.

وجاء في بيان النادي: توصل مجلس إدارة النادي إلى تسويات مالية نهائية مع البرازيليين كلاوديمير وليوناردو واليوناني فيتفاتزيديس والأسترالي مارك ميليغان، حيث نجحت إدارة النادي في إنهاء هذا الملف الذي كان يشكل عبئا كبيرا على النادي، بدعم كبير من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.