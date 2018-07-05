تأجيل دورة تبوك.. وتحديد موعد آخر

أكدت اللجنة المنظمة لدورة تبوك الدولية، إنهاءها الترتيبات لإقامة البطولة في نسختها الثالثة، بمشاركة 6 أندية محلية وعربية خلال الصيف الجاري، والتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة لتحديد موعد مناسب للأندية.

وقالت اللجنة عبر بيان لها: إن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن عن الموعد الجديد لانطلاقة الدوري وكذلك روزنامة البطولة العربية للأندية، والموعد الجديد لمباراة السوبر السعودي، ما دعا الأندية السعودية والعربية المشاركة في البطولة إلى تغيير برامج استعداداتها للموسم الجديد، والحرص على أن تواصل البطولة نجاحاتها وتحقق أهدافها، وبعد التنسيق مع تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، فإن اللجنة تعمل حالياً بالتباحث مع المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة واتحاد القدم على تحديد موعد آخر مناسب لإقامة البطولة.