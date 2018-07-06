بدعم آل الشيخ.. الفتح يتفق مع الكونغولي توكو

أعلنت إدارة الفتح اتفاقها النهائي مع الكونغولي، نزوزي توكو، لتمثيل صفوف فريقها الأول مدة موسمين بدءاً من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بدعم من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وقالت إدارة الفتح إن لاعب المحور الدفاعي سيمضي على عقده الرسمي بعد الوصول إلى الأحساء والخضوع للفحص الطبي في مستشفى الموسى الطبي الراعي الرسمي للنادي.

وولد توكو (27 عاماً) في زائير "الكونغو حالياً" قبل الانتقال إلى سويسرا، حيث بدأ مسيرته الرياضية مع نادي غراسهوبر، ومنه انتقل إلى برايتون أند هوف الإنجليزي وسكاي شهر سبور التركي قبل أن يستقل في سانت غيلين السويسري.

وعلى الصعيد الدولي مثل توكو منتخبات سويسرا السنية قبل أن يختار اللعب في صفوف موطنه الأم، ومع الأخير خاض 5 مباريات دولية منذ عام 2010.