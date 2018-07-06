مدرب الأهلي الجديد يصل جدة

وصل الأرجنتيني بابلو غيدي مدرب الأهلي الجديد إلى جدة استعداداً لبدء مهمته مع الفريق يوم الاثنين القادم.

ونشر حساب الأهلي على "تويتر" صور المدرب الأرجنتيني الشاب في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، عقب ساعات من وصول طاقمه التدريبي إلى جدة مساء الخميس.

وتعاقدت إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي مع المدرب الأرجنتيني غيدي بدعم من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بعد إقالة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف وانتهاء تكليف التونسي فتحي الجبال في مباراتي ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وتولى غيدي تدريب عدة أندية في أميركا اللاتينية منها بالستينو التشيلي وسان لورينزو الأرجنتيني قبل الوصول إلى تدريب كولو كولو أعرق أندية تشيلي وحقق معه العديد من البطولات.