سالم يخضع لاختبارات لياقية في تدريب الهلال

خضع الدولي السعودي سالم الدوسري إلى اختبارات لياقية في تدريب الهلال يوم السبت، وذلك بعد نحو أسبوعين من مشاركته الدولية مع الأخضر.

وقال حساب الهلال على "تويتر" أن الدوسري، مسجل هدف الفوز في شباك مصر، خضع لاختبارات بدنية وقياسات عضلية في مقر النادي.

وواصل زميله نواف العابد برنامجه الوقائي من إصابة أسفل البطن التي تعرض لها في الموسم الماضي وأدت إلى استبعاده من قائمة المنتخب السعودي في كأس العالم.

وشارك سالم الدوسري، المعار إلى فياريال الموسم الماضي، في مباريات المنتخب السعودي جميعها بدور المجموعات، وسجل هدفاً في مرمى منتخب مصر