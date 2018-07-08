أهلي جدة يبدأ الاستعداد للموسم الجديد في "الجوهرة"

يبدأ أهلي جدة تدريباته يوم الاثنين في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد تحت إشراف مديره الفني الأرجنتيني بابلو غيدي.

وتعاقد أهلي جدة مع طاقم تدريبي جديد للموسم المقبل، يتقدمهم الأرجنتيني بابلو غيدي، والأعضاء الستة، رافائيل مونيوز وداميان تامباني كمساعدين للمدرب، وفرناندو غونزاليس مستشارا فنيا، وريني دياز مدربا للحراس، ومدربا اللياقة جوناتان سيسترناس وأليخاندرو كارو. كما خالص أهلي جدة 4 من محترفيه، وهم اليوناني فيتفاتزيديس والبرازيليين ليوناردو وكلاوديمير دي سوزا، والأسترالي مارك ميليغان، وتعاقد مع الإسبانيين خورادو وأليكسيس روانو.

وكتب حساب النادي على صفحته في "تويتر": تشهد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في السابعة من مساء يوم الاثنين انطلاقة تحضيرات الفريق الكروي الأول للموسم الرياضي الجديد.