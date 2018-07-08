اتحاد جدة: مصلحة النادي تقتضي عدم الإفصاح عن المفاوضات

قالت إدارة اتحاد جدة برئاسة نواف المقيرن إن مصلحة النادي تقتضي عدم الإعلان عن صفقات الفريق الجديدة التي ينوي التعاقد معها في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقدت إدارة نواف المقيرن مع الثنائي حسن معاذ وعبدالله الشمري من الفيحاء والتعاون على التوالي وجابر عيسى الذي كان معاراً إلى فياريال الإسباني، كما تعاقدت مع البرازيلي فالديفيا والمدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وقالت إدارة الاتحاد في بيان رسمي: عدم إعلان أسماء المحترفين الذين يتم التفاوض معهم يأتي لاعتبارات قانونية في المقام الأول ولعدم تأثير ذلك على سير المفاوضات، وتقتضي مصلحة النادي عدم الإعلان عنها الآن.