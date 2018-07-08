الفيصلي يبارك لزلاتكو إنجاز المونديال

هنأ مجلس إدارة نادي الفيصلي رئاسة فهد المدلج، الكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني السابق للفريق ، والحالي للمنتخب الكرواتي على تأهل منتخب بلاده إلى الدور قبل النهائي بكأس العالم.



وقاد داليتش المنتخب الكرواتي للفوز على روسيا بركلات الترجيح 4 - 3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 2-2 يوم السبت.



ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" رسالة تهنئة للمدرب داليتش : نهنئك على الأداء المتميز في كأس العالم، ونأمل أن تصل إلى النهائي، وتفوز بكأس العالم نحن جميعاً ندعمك.



وكان زلاتكو داليتش قد تولى القيادة الفنية للفيصلي في الفترة من 2010 إلى 2012.