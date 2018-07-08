رئيس الصحافيين التونسيين: نرفض أي همز ولمز يمس السعودية

أكد عدنان بن مراد، رئيس جمعية الصحافيين التونسين، أنه لا توجد مشكلة بينهم وبين تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بعد أن نشرت الجمعية بيانا في وقت سابق.

وقال بن مراد: ليست لدي أي مشكلة مع الرجل الأول في كرة القدم والرياضة العربية والسعودية، ولقد اطلعت على توضيح تركي آل الشيخ، وعلى وصفه للشعب التونسي بالأبي، وعلى عمق العلاقات التي تربط الشعبين السعودي والتونسي، وقد أزال آل الشيخ اللبس الذي حدث لدينا، مؤكدين رفضنا القاطع لكل إساءة أو لمز من فرد أو جهة يمس جمهورية تونس الغالية أو السعودية العزيزة على قلوبنا قيادة وشعبا أو لأي دولة عربية، مؤكدين على عمق الروابط والعلاقة التي تجمع القيادتين والشعبين السعودي والتونسي.

وأضاف عدنان: أتمنى أن تزول الفتن بين الأمم العربية ومن يتسبب فيها، وأن نضع جميعا اليد في اليد من أجل تألق الرياضة العربية ومن أجل أن يتزعم الإعلام العربي الإعلام الدولي على غرار ما يقوم به النادي الدولي للإعلام الرياضي من مبادرات ريادية على المستوى الدولي بهيئة تأسيسية عربية.