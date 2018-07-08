مرتضى منصور يرفض إعارة كهربا أو بيع عقده

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الأحد رفضه بيع أو إعارة محمود عبد المنعم كهربا عقب انتهاء إعارته لنادي اتحاد جدة الموسم الماضي.



ووصلت البطاقة الدولية للجناح الذي شارك مع منتخب مصر في كأس العالم في روسيا قبل وداع الدور الأول بثلاث هزائم أمام أوروغواي وروسيا والسعودية.



ونقل الموقع الرسمي للزمالك عن منصور قوله: وصلت البطاقة الدولية لكهربا بعد انتهاء إعارته لصفوف اتحاد جدة، وتم قيد اللاعب في الاتحاد المصري للعبة ولا توجد أي نية لبيعه أو إعارته خلال الموسم المقبل وسيستمر مع الفريق.



وحقق كهربا بطولتي كأس ولي العهد وكأس الملك مع اتحاد جدة في موسمين قضاهما مع الفريق.