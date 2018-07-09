اتحاد الإعلام الرياضي يعقد اجتماعه الثاني

عقد الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يوم الاثنين، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة رجاءالله السلمي وحضور أعضاء المجلس، حيث بدأ بالاطلاع على تقارير المرحلة الماضية الخاصة بأعمال الاتحاد، عقب ذلك ناقش المجتمعون الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وجدد مجلس الإدارة التأكيد على رفض انتهاكات وتجاوزات قنوات (بي إن سبورتس) وسعيها لتسييس الرياضة واستغلالها للحقوق الحصرية لأهداف سياسية تتنافى مع الرياضة وقيمها وتسيء لمهنة الإعلام ومصداقيته، وفي هذا الصدد فقد قرر الاتحاد تشكيل فريق عمل لمزيد من التواصل مع الاتحادات الإعلامية الدولية والقارية والإقليمية للعمل على حماية الرياضة من الممارسات غير الأخلاقية التي تنتهجها قنوات (بي إن سبورتس).

وخرج المجلس بقرارات عدة، أهمها، تشكيل لجنة لوضع معايير إصدار البطاقات الخاصة بالإعلاميين المنتسبين للصحف الإلكترونية، وإطلاق برنامج لتطوير الإعلام الرياضي وتأهيل وصناعة الكوادر الإعلامية الرياضية والمتضمن حزمة من البرامج التدريبية والدورات التأهيلية بالتعاون مع أكبر المؤسسات الإعلامية المتخصصة، وتشكيل لجنة متخصصة للتدريب والإشراف على هذا البرنامج، وإطلاق جائزة التميز الإعلامي الرياضي اعتباراً من الموسم الرياضي القادم 2018 - 2019.

كما اعتمد المجلس القواعد الإجرائية للتعامل مع المخالفات الإعلامية، التي تقضي بأنه إذا صدر من عضو إساءة إعلامية أو تجاوز أو إخلال بالأنظمة أو آداب المهنة، تقوم اللجنة القانونية بالتحقق من المخالفة واتخاذ ما يلزم بشأن تعليق عضوية المخالف بصفة مؤقتة أو إسقاطها، وإحالة المخالفات إلى الجهات المعنية للفصل فيها وذلك في الحالات التي تستدعي ذلك. وفيما يتعلق بالمخالفات ذات الحق الخاص فيمكن للمتضرر التقدم إلى الجهات المعنية، وإشعار الاتحاد بالإجراء الذي تم لاتخاذ ما يلزم.

وأقر المجلس تشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها النظر في المخالفات واتخاذ ما يلزم حيالها، وتشكيل لجنة لوضع الترتيبات الخاصة باستضافة المملكة لاجتماع كونغرس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية القادم، والمقرر انعقاده في سبتمبر المقبل.