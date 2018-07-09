الدولي الأسترالي يورمان يعزز دفاع اتحاد جدة

أعلنت إدارة اتحاد جدة برئاسة نواف المقيرن، التعاقد رسميا مع الدولي الأسترالي ماثيو يورمان من سوون بلو وينغز الكوري الجنوبي، موسمين كاملين.

وبدأ يورمان، 28 عاما، مسيرته في فريق سيدني أولمبيك الأسترالي، قبل الانتقال إلى سيدني وبرزبن رور، ليعود إلى سيدني في عام 2013، ويبقى معهم 4 أعوام لينتقل خارج أستراليا للمرة الأولى واللعب في صفوف سوون بلو وينغز الكوري الجنوبي. وفاز يورمان بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأسترالي بعام 2016، وبأفضل لاعب في الدوري الكوري بعام 2017.

ويلعب يورمان في مركز قلب دفاع، كما تم استدعاؤه للمنتخب الأسترالي في المونديال الحالي، إلا أنه لم يشارك. ونشر حساب اتحاد تغريدة جاء فيها: النادي يتعاقد رسميا مع اللاعب ماثيو يورمان.

وجاء في بيان النادي: أنهى مجلس إدارة النادي التعاقد رسميا مع الدولي الأسترالي ماثيو يورمان للانضمام إلى صفوف الفريق لمدة موسمين بعد أن اجتاز الفحص الطبي.