الدولي المغربي كريم الأحمدي يعزز وسط اتحاد جدة

أنهت إدارة اتحاد جدة إجراءات التعاقد رسميا مع لاعب الوسط الدولي المغربي كريم الأحمدي ونجم فيينورد الهولندي، لينضم إلى الفريق موسمين.

وبدأ الأحمدي مسيرته في الفئات السنية بنادي تفنتي الهولندي، قبل أن ينتقل إلى فيينورد في صيف عام 2008، وبعدها بثلاثة أعوام انضم إلى شباب الأهلي الإماراتي، الأهلي سابقا، لنصف موسم، وعاد بعدها إلى فيينورد ومنه إلى أستون فيلا الإنجليزي لمدة موسمين، ليختتم مغامرته الأوروبية بقميص فيينورد مرة أخرى ويحرز لقب الدوري الهولندي ويفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم قبل الماضي.

واستدعي الأحمدي، 33 عاما، لصفوف منتخب المغرب المرة الأولى في عام 2008، وشارك في 3 نسخ من كأس أمم أفريقيا، 2012 و2013 و2017، كما كان أساسيا في جميع مباريات المغرب الثلاث في مونديال روسيا.