جوناس.. وقع مقابل "دراجة نارية" وأنقذه مدرب الهريفي

يعرف البرازيليون جوناس دي سوزا لاعب فلامنغو السابق واتحاد جدة الحالي بأنه كان لاعباً متهوراً وكثيراً ما يحصل على الإنذارات قبل أن يستطيع باولو سيزار كاربيجاني تغيير طريقة لاعب المحور الدفاعي حتى تصبح أكثر هدوءاً، ويعرفونه أكثر بأنه اللاعب الذي وافق على الانتقال إلى فريق آخر في بداية حياته المهنية مقابل دراجة نارية.

وتعاقدت إدارة نواف المقيرن مع اللاعب الأجنبي الثالث وهو جوناس قادماً من فلامنغو لمدة 3 أعوام، لينضم إلى الأسترالي يورمان والبرازيلي فالديفيا والتشيلي كارلوس فيلانويفا.

وعرف جوناس كرة القدم عبر أكاديمية البروفيسور الشهير جوزيه نونيز في مدينة تيريسينا البرازيلية بعمر 13 عاماً، وكان حينها يلعب كقلب دفاع، وبعد مستوياته الجيدة انتقل إلى نادي سيراميكا، لكن المسؤولون عن الأخير لم يقتنعوا كثيراً بقدراته، وعاد من جديد إلى ولاية بياوي التي ينتمي لها.

وبعد وصوله إلى بياوي كان هناك كشاف من نادي فلومنينزي العريق يريد الحصول على خدمات جوناس، لكن رينالدو فيريرا أحد المسؤولين في نادِ يحمل اسم الولاية، عرض عليه الانضمام إلى الفريق مقابل دراجة نارية، وهو ما وافق عليه جوناس.

ويقول جوناس عن تلك الحادثة ضاحكاً: قدم لي الراحل فيريرا الدراجة النارية مقابل التوقيع مع النادي لمدة عام واحد، وبعدما انتهى عقدي اكتشفت أنهم لم يسددوها، فاضطررت لتسديدها من مالي الشخصي رغم أنها مقدم عقدي مع النادي.

وبعد فترة انتقل فيها إلى سيراميكا مجدداً وسامبابيو كوريا في الدرجات الأدنى، وصل جوناس إلى اتفاق مع كورنثيانز العريق، لكن فلامنغو تدخل وخطفه في اللحظات الأخيرة وسطع مع الأخير كلاعب أساسي حتى أنه لم يستبدل إلا مرة واحدة بسبب حصوله على بطاقة صفراء وكان المدرب يخشى أن يطرد بالبطاقة الحمراء.

ورحل جوناس معاراً إلى أندية بوينتي بويرتا البرازيلي ومواطنه كورتيبا قبل أن يسافر إلى كرواتيا لخوض تجربة مع دينامو زغرب، وعاد من جديد إلى فلامنغو مطلع العام الجاري الذي كان يتولى تدريبه باولو سيزار كاربيجاني والمعروف في السعودية بأنه من اكتشف لاعب الوسط الشهير فهد الهريفي في النصر عام 1984.

يقول البرازيليون عنه: استطاع كاربيجاني تحويل طريقة لعب جوناس من القوية والعنيفة بعض الأحيان إلى الهدوء وأصبح أكثر فعالية في وسط الملعب ليكون عنصراً هاماً من عناصر فلامنغو والدوري البرازيلي حتى انتقل إلى اتحاد جدة.