إدارة الفتح تغلق قضية البرازيلي إلتون

تكفل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الرياضة بإغلاق القضية المرفوعة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من البرازيلي إلتون جوزيه لاعب القادسية الحالي ضد ناديه السابق الفتح.

ولعب جوزيه لمصلحة الفتح منذ عام 2011 وحتى 2016 عندما ترك الفريق بعد نهاية ذلك الموسم وانتقل إلى الدوري البرازيلي وعاد في شتاء 2017 ليرتدي قميص القادسية.

وثمن سعد العفالق رئيس الفتح دعم آل الشيخ الذي حرص على خلو سجل النادي من القضايا لدى الاتحاد الدولي، ومقدماً شكره للاعب البرازيلي إلتون ووكيل أعماله على تجاوبهم.

وأمضى إلتون عدة مواسم مع الفتح، ساهم بشكل مباشر في أحدها بحصول الفريق على لقب دوري المحترفين السعودي عام 2013، وحقق كذلك كأس السوبر في ذات العام على حساب اتحاد جدة.