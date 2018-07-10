حسين شيعان يحمي مرمى التعاون موسمين

أعلنت إدارة التعاون برئاسة محمد القاسم التعاقد مع الحارس الدولي السابق حسين شيعان لمدة موسمين قادماً من النصر في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق العاصمي.

وبدأ شيعان (29 عاماً) مشواره الرياضي بقميص نادي الشباب، قبل أن يرحل بنظام الإعارة إلى الاتفاق في 2009، وبعدها الهلال في 2014، وحط بعدها رحاله في نادي النصر.

ومع النصر كان شيعان أحد العناصر التي ساهمت بحصول الفريق على لقب الدوري السعودي للمحترفين، ولكنه فقد خانته بعد وصول زميله السابق في الشباب وليد عبدالله، وخاض الموسم الماضي 6 مباريات دورية تلقى خلالها 9 أهداف.

وكانت إدارة التعاون قد أعلنت تعاقدها مع الحارس البرازيلي كاسيو، ليحل بديلاً عن المخضرم عصام الحضري.