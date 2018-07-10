روباليس وآل الشيخ.. رجلان نفضا الغبار عن كرة بلديهما

"سأتحدث بالحقيقة ولا أخشى قولها سواء رضي السيد كاسترو أم لم يرض بذلك".. كانت تلك تصريحات لويس روباليس رئيس اتحاد كرة القدم الإسباني تجاه خوسيه كاسترو في إذاعة "كادينا كوبي" في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين، بأسلوب لم يعهده الإسبان لرئيس اتحاد كرة قدم منذ فترة طويلة.

كان رئيس إشبيلية يظهر في الإذاعات للاعتراض على قرار اتحاد القدم الإسباني لعب كأس السوبر خلال مباراة واحدة، متهما الاتحاد الإسباني بأنه يحابي برشلونة، قائلاً: ليس ذنب إشبيلية أن برشلونة لديه التزامات تسويقية وترويجية في الرابع من أغسطس.

رد روباليس في الإذاعة ذاتها قائلاً: لدي محادثات مع الرئيس كاسترو عبر "واتس آب" قال لي فيها: أظهروا الأمر وكأنكم ضغطتم علينا للعب مباراة واحدة، لا أريد أن ينقلب ضدي الجمهور، وإذا لم يتوقف كاسترو عن اختلاق القصص فإنني سأنشرها أمام إسبانيا كلها.

كان الإسبان لفترات طويلة وتحديداً منذ الثمانينات وعندما تولى أنخيل ماريا فيار يعتبرون أن الاتحاد الوطني قابع تحت سيطرة برشلونة وريال مدريد، وأن الثنائي يستطيعان اتخاذ القرارات أو الاعتراض عليها بكل سهولة دون مقاومة من الاتحاد المحلي.

في السعودية، كان الأمر شبيها بما يحدث في إسبانيا، يقول المنتسبون لكرة القدم هناك إن الاتحاد المحلي لا يستطيع الوقوف أمام الأندية الجماهيرة التي يبدي الرؤساء فيها تحديداً آراءهم غير عابئين برئيس الاتحاد أو المسؤولين به، حتى جاء تركي آل الشيخ رئيساً للهيئة العامة للرياضة ليقف كساتر دفاعي أمام اتحاد القدم، بل قام بما يفعله روباليس الإسباني منذ ما يقارب عاما.

وجد اتحاد القدم السعودي مخالفات إدارية قام بها عضو مجلسه عبدالله البرقان العام الماضي، وفي حالات مشابهة سابقاً ربما يكون الصمت نهاية لكل ما حدث، لكن وجود الرجل القوي غيّر ذلك وتمت إقالة البرقان من منصبه وتحويله إلى التحقيق.

وفي إسبانيا، اكتشف روباليس أن جولين لوبيتيغي مدرب المنتخب الإسباني اتفق مع ريال مدريد عشية انطلاق المونديال، فكان قراره حاسماً.. يقال المدرب من منصبه وتعيين فرناندو هييرو، غير عابئ بما سيحدث في المونديال، كان الأهم بالنسبة له أن الاتحاد الإسباني والمنتخب الوطني فوق كل شيء، وأن سطوة الريال وبرشلونة مرحلة لن تعود ما دام رئيساً.

وعندما وجد تركي آل الشيخ العام الماضي أن رؤساء أندية جماهيرية مثل اتحاد جدة والنصر وغيرهما قاموا بمخالفات إدارية، أصدر قرارات بحل مجالس إداراتهم وتكليف رؤساء جدد، وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم السعودية.

روباليس لاعب كرة القدم السابق والذي يدعى بـ"الشجاع" في إسبانيا، وآل الشيخ رجل الأمن السابق، تفصل بينهما في المنصب أشهر معدودة، لكنهما خلال فترة بسيطة تخلصا من الترهل الذي كان يحيط بكرة القدم في بلديهما.