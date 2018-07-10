لجنة المسابقات تصدر جدول الدوري السعودي الجديد

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد القدم السعودي عن الجدول الجديد لدوري المحترفين الموسم القادم بعد تعديل الجدول السابق الذي صدر منتصف الشهر السابق.

وأصدرت اللجنة الجدول السابق لكنها وجدت بعض الاعتراضات من قبل مسؤولي الأندية السعودية، كما أشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في تغريدة بأن الجدول يحتاج إلى تعديل.

وينطلق الدوري السعودي في الثلاثين من أغسطس بمواجهة الاتفاق والرائد، ويستمر حتى الثاني من مايو 2019.

وستكون أولى المواجهات القوية يوم 27 أكتوبر عندما يستضيف الهلال على ملعب جامعة الملك سعود نظيره اتحاد جدة ضمن مباريات الجولة السابعة، وفي الثالث من نوفمبر يستضيف النصر أهلي جدة.

ويقام ديربي جدة في الرابع والعشرين من نوفمبر على أرض الاتحاد، أما ديربي الرياض بين الهلال والنصر فسيقام بالثالث من ديسمبر على ملعب جامعة الملك سعود، ويوم 22 ديسمبر يستضيف الأهلي نظيره الهلال.



